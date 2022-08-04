Набережные Челны, Татарстан, 4 августа, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Двое детей погибли во время пожара в городе Набережные Челны (Татария), сообщили 4 августа в региональном управлении МЧС РФ.

Пожар

Погибшим было, предположительно, четыре и шесть лет. Тела детей найдены во время тушения пожара. Их личности устанавливаются.

Пожар вспыхнул на балконе пятиэтажки на ул. Шамиля Усманова. Сообщение о пожаре поступило в 18:40 мск, а тела погибших обнаружили в 19:05 мск.