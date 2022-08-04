Турин, Италия, , 21:53 — REGNUM Объем воды в итальянской реке По сократился на 32,3% в сравнении с предыдущим антирекордом, сообщили 4 августа национальные СМИ со ссылкой на исследования профильных экспертов.

Как сообщалось ранее, проблема засухи затронула в основном северные регионы Италии. Количество осадков, выпавших в стране в 2022 году, почти вдвое ниже нормы. Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке.

В северных регионах страны введен режим ЧП. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиарда евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.