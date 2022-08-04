4 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Идея многоконтурной экономики или многоконтурного денежного обращения почти так же стара, как и сами фиатные деньги. Еще в XI–XII веках в Китае инфраструктурные проекты, такие как строительство дорог, дамб, фортификаций, финансировались бумажными деньгами с красной императорской печатью, а потребительские расчеты проводились с помощью денег металлических. Оплачивать потребительские товары и услуги бумажными деньгами было невозможно, существовали определенные правила обмена «бумаги» на металл.

«Не нужно служить деньгам. Ими нужно управлять». Юрий Грибанов, , 23:31 — REGNUM — Сенека. Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

Многоконтурной, а точнее четырехконтурной, была схема денежного обращения в СССР, шестиконтурной — в нацистской Германии. Да и сейчас, если вдуматься, денежное обращение осуществляется в рамках нескольких практически независимых контуров:

потребительского,

производственного,

внешнеторгового и т.д.

Всего их можно насчитать до десятка. Особенность современного «рыночного» денежного обращения в том, что деньги свободно перетекают из одного контура в другой, никакого жесткого регулирования (за исключением, пожалуй, контроля за движением капитала и валютного контроля) не существует. Это ведет к целому ряду проблем:

Золотовалютные резервы (якобы служащие обеспечением денег и финансовых инструментов) формируются по правилам Банка международных расчетов, то есть по прямой указке США. Сам термин «золотовалютные резервы» уже звучит как нонсенс: обеспечением одних фиатных денег (тип валюты, не обеспеченной никаким товаром, таким как золото или серебро) служат другие фиатные деньги! Иными словами, существующая система денежного обращения абсолютно не защищена от внешних воздействий.

Деньги — основа развития и роста любой экономики. Согласитесь, сложно планировать развитие, когда вашими деньгами управляет кто-то другой. Последние политические события очень хорошо это продемонстрировали. На основе Вашингтонского консенсуса была выстроена новая колониальная империя, в которой метрополией стали англо-саксонские транснациональные корпорации, а роль колоний пришлось примерить на себя (за редким исключением) всем остальным странам.

Свободное перемещение денег между контурами — основа коррупции и финансовых махинаций любого масштаба.

Контролировать движение денег невозможно, и государство включает механизм недоплат (налоги с доходов и социальные отчисления) и переплат (НДС, налог на прибыль, акцизы и т.д.), чтобы обеспечить наполнение бюджета. В конечном итоге всё это бьет по карману обычного человека, растет бедность.

Очевидно, что обеспечение финансового суверенитета и национальной безопасности в таких условиях невозможно. Единственный путь — построение защищенной многоконтурной финансово-экономической модели. В прошлой публикации я сформулировал основные принципы Московского консенсуса как новой концепции устойчивого развития, отталкиваясь от существующих форм собственности и подходов к управлению ими. В настоящей статье я изложу свое видение того, как и с помощью каких инструментов Московский консенсус воплощается на практике. В центре внимания сегодня будет именно экономическая модель.

Все многоконтурные системы денежного обращения, когда-либо существовавшие и продемонстрировавшие определенную устойчивость, основывались на двух принципах:

строгие правила регулирования денежной массы в каждом контуре;

строгие правила перехода денег из одного контура в другой.

В социалистическом Советском Союзе, с его абсолютным запретом частной собственности на средства производства сделать это было проще, чем в условиях свободного предпринимательства, но у нас есть одно существенное преимущество перед СССР: цифровые технологии, с помощью которых можно добиться абсолютной прозрачности и управляемости экономических процессов.

В статье «Московский консенсус — парадигма общественного развития для гибридного мира» мы рассмотрели четыре вида собственности:

Личная — это силы, здоровье, знания и опыт конкретного человека. Личная собственность — основное достояние каждого индивидуума, неотторгаемое и не подверженное никакому вмешательству. Развитие личной собственности, согласно Московскому консенсусу, основа экономического роста.

Частная — производительные силы, находящиеся в частных руках, — основа предпринимательства, а также имущество граждан.

Общественная — совокупность общественных благ, гарантируемых государством. Граждане имеют равные права пользования общественной собственностью.

Государственная — вся остальная собственность — недра, объекты стратегической инфраструктуры, интеллектуальная собственность, приобретенная у граждан.

Для построения гармоничной и устойчивой по отношению к внешним факторам системы управления всеми перечисленными видами собственности в рамках Московского консенсуса предлагается ввести 6 экономических контуров:

1. Государственный конур. Денежные средства для управления государственной собственностью. По сути государственный конур является «владельческим» и наполняется деньгами за счет эмиссии государственных ценных бумаг. Вывод денег возможен:

во внешнеэкономический контур — эмиссия буферных рублей;

в предпринимательский контур — через оплату по договорам подряда;

в частный контур — через заработную плату.

2. Предпринимательский контур. Денежные средства для обслуживания производства (независимо от того, кто является владельцем средств производства — государство или частные лица). Выпуск денежной массы в общественный контур осуществляется на принципах транзакционной эмиссии прибавочной стоимости и регулируется системой межотраслевого (межсекторного) баланса. Вывод денег возможен:

в частный контур — через заработную плату и прибыль предпринимателей;

во внешнеэкономический контур — через обмен на буферные рубли.

3. Частный контур. Денежные средства для управления частной собственностью, для потребительского сектора и расчетов между частными лицами (наличные деньги). Выпуск денежной массы осуществляется через выплаты зарплат и получение прибыли предпринимателями. Объем денежной массы регулируется системой межотраслевого (межсекторного баланса).

4. Общественный контур. Денежные средства для управления общественной собственностью (инфраструктура, коммунальные услуги, здравоохранение, общественный транспорт, связь, службы экстренной помощи и т.п.). Выпуск денежной массы в общественный контур осуществляется на принципах транзакционной эмиссии прибавочной стоимости. Объем денег регулируется государством на основе системы межотраслевого (межсекторного) баланса. Вывод денег возможен:

в предпринимательский контур — через оплату по договорам подряда;

в частный контур — через заработную плату.

5. Внешнеэкономический (буферный) контур. Обслуживает внешнеэкономические связи государства и общества — внешняя торговля, туризм и т.д. Служит буфером между экономикой страны и внешним миром. Эмиссия осуществляется в соответствии с потребностями внешнеторговых операций государства и бизнеса, а также спросом со стороны граждан. Буферный рубль может быть конвертирован в другие валюты по рыночному курсу. Правила (курс) обмена буферного рубля на деньги из других контуров денежного обращения регулируются исключительно государством на основе системы межотраслевого (межсекторного) баланса.

6. Научно-образовательный контур. Средства для финансирования долгосрочных научных и образовательных проектов на основе научного фьючерса (см. ниже). Фактически данный контур позволяет управлять и приумножать личную собственность и, следовательно, является ключевым для экономической системы Московского консенсуса.

Общая схема контуров денежного обращения в системе Московского консенсуса представлена на Рис. 1.

Рис. 1. Шесть контуров денежного обращения

Технологически описанная выше многоконтурная схема денежного обращения и управления экономикой реализуется с помощью инструментов, описанных мной в статье «Как победить в большой экономической войне». Напомню, что речь идет о следующем:

1. Экосистема отраслевых цифровых платформ, которая позволит в режиме реального времени видеть, как складываются, меняются и работают все цепочки технологических переделов в экономике. Кроме того, она позволяет эффективно управлять инновациями на межотраслевом уровне и быстро выводить на рынок новые востребованные продукты и услуги.

2. Динамическая система межотраслевого (межсекторного) баланса управления экономикой, работающая в связке с отраслевыми цифровыми платформами. Речь идет о постоянном поддержании необходимого баланса спроса и производственных мощностей во всех цепочках создания стоимости.

3. Транзакционная модель выпуска прибавочной стоимости в экономику, разработанная и зарегистрированная Национальной ассоциацией авторов и правообладателей. Модель позволяет моментально распределять прибыль и налоги между предпринимателем и государством, не изымая при этом деньги из кармана потребителя. Благодаря транзакционному выпуску прибавочной стоимости удается избежать дисбаланса (что особенно важно для предпринимательского контура) и инфляции (что важно для всех контуров).

4. Научный фьючерс — технология выпуска денег, обеспеченных интеллектуальной собственностью, ключ к развитию науки, образования и благополучия интеллектуальной элиты.

Принципиальная технологическая схема экономики Московского консенсуса приведена на Рис. 2.

Рис. 2. Технологическая схема экономики Московского консенсуса

Я не буду останавливаться на перечисленных инструментах подробно, поскольку, во-первых, о них немало сказано в предыдущих моих статьях, а, во-вторых, каждый из них является предметом серьезных исследований и большой научной работы. Детальный рассказ о каждом из них требует, как минимум, отдельной статьи. Подчеркну лишь, что все эти инструменты детально проработаны и могут быть протестированы в комплексе или по отдельности в рамках пилотных зон. Реализовать экономическую модель Московского консенсуса на практике можно и нужно в кратчайшие сроки. Была бы политическая воля!