Тирана, 4 августа, 2022, 22:02 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 2052 образцов выявлено 776 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели ещё 883 пациента, умерли три пациента с COVID-19. Об этом сообщило 4 августа министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Godo Quine Влёра. Албания

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 315 337 случаев заражения коронавирусом, 304 187 человек излечились, скончались 3554 пациента с COVID-19. Статистика показывает, что с начала пандемии избыточная смертность в стране превысила 16 тысяч человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 29 пациентов с коронавирусом.

На сегодняшний день в стране насчитывается 7596 выявленных активных случаев заражения. При этом более половины случаев — 3852 — приходится на Тирану.