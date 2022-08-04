Москва, , 21:57 — REGNUM Решение Риги о приостановке ряда соглашений между правительствами Латвии и России не станет ударом для Москвы. Комментируя ситуацию, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 4 августа указал на то, что Латвия долго не поддавалась русофобской истерии среди стран Прибалтики в этом направлении.

Флаг Латвии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я бы похвалил Латвию — это одна из стран, которая долго не решалась приостановить действие соглашений о такого рода сотрудничестве с нашей страной. Аналогичное и более сложное соглашение, касающееся приграничных территорий, ранее действовало с Польшей», — напомнил собеседник ИА REGNUM.

«Если латыши только-только подошли к такому решению, это в некотором смысле приятное удивление. Ведь они почему-то не сделали этого ни год назад, ни в 2014 году, когда начали вводить первые санкции против РФ, а Польша одна из первых начала сворачивать приграничные программы с Россией», — заключил Антон Бредихин.

Он подчеркнул, что сегодня вопрос взаимодействия России и Латвии особенно актуален не только для жителей приграничных территорий России, но и населения приграничных территорий стран-участниц ЕС.

ИА REGNUM сообщало, что с 1 августа Латвия отменила в одностороннем порядке действие соглашения с Россией об упрощенных поездках в приграничной зоне. Также приостановлено соглашение между правительствами Латвии и России об экономическом сотрудничестве и о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества.