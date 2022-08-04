Луисвилл, США, 4 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. В американском штате Кентукки четырем сотрудникам полиции предъявлены обвинения после неудачного рейда в марте 2020 года, в результате которого была убита находившаяся в своем доме афроамериканка Бреонна Тейлор, сообщает 4 августа Reuters.

(сс) Kyle T Расовые волнения в США после убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда

Данное дело спровоцировало протесты по всей стране, после чего руководство управления полиции города Луисвилл уволило нескольких сотрудников.

Двое полицейских обвиняются в нарушении гражданских прав и препятствовании правосудию. Отмечается, что они использовали ложную информации для получения ордера на обыск, в ходе которого была убита Тейлор. Детективу Келли Гудлетт предъявлено обвинение в сговоре с целью подделки ордера. Четвёртый офицер, бывший детектив Бретт Хэнкисон, обвиняется в нарушении гражданских прав и чрезмерном применении силы.

Напомним, 13 марта 2020 года трое полицейских ворвались в квартиру Брионны Тейлор в связи с подозрением, что там хранятся наркотики. В этот момент также находившийся в квартире друг женщины начал стрелять по правоохранителям. Спящая Тейлор была убита ответным огнем полицейских.

Вначале власти решили не предъявлять сотрудникам полиции обвинений. В сентябре было объявлено, что семья погибшей получит $12 млн в качестве компенсации за ее гибель. В Луисвилле и ряде других городов прошли массовые протесты с требованиями предъявить всем участвовавшим в произошедшем полицейским обвинения в убийстве.