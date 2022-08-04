Бухарест, 4 августа 2022, 21:40 — REGNUM В ряде регионов Румынии участки крупнейшей водной артерии страны — реки Дунай обмелели до критического уровня. Об этом 4 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Согласно официальной информации, на этих территориях появилось множество песчаных островов. В районе Калафата (уезд Долж на юго-западе страны) на поверхности оказались десятки затонувших в различное время судов.
Как утверждают экологи и синоптики, сложившаяся ситуация вызвана аномальным повышением температуры воздуха в регионе.
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