Бухарест, , 21:40 — REGNUM В ряде регионов Румынии участки крупнейшей водной артерии страны — реки Дунай обмелели до критического уровня. Об этом 4 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

«Жизнь моя жестянка...» Цитата из м/ф «Летучий корабль». Реж. Гарри Бардин. 1979. СССР

Согласно официальной информации, на этих территориях появилось множество песчаных островов. В районе Калафата (уезд Долж на юго-западе страны) на поверхности оказались десятки затонувших в различное время судов.

Как утверждают экологи и синоптики, сложившаяся ситуация вызвана аномальным повышением температуры воздуха в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии остановлено движение судов на участках реки Дунай