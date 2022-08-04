Челябинск, 4 августа, 2022, 21:26 — ИА Регнум. В Челябинской области за июль от бешенства погибли шесть животных. Об этом 4 августа сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кошка

Такие случаи произошли в Челябинске, Озёрске и в посёлках Увельском и Буранном. Погибли три кошки, ёж и две собаки.

С начала года в Челябинской области погибли от бешенства уже 37 животных. Из них 15 собак, 10 лис и 8 кошек.