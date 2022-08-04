Рим, 4 августа, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Новый план по вывозу и утилизации римского мусора будет утвержден 15 октября, сообщил 4 августа мэр города Роберто Гуалтьери.

Сбор мусора

Проект предполагает, что город не берет на обработку отходы из других регионов, но и никуда не отвозит собственный мусор (как это было ранее).

Также планируется улучшать ситуацию с раздельным сбором отходов: сейчас, по официальным данным, доля сортируемого мусора в Риме составляет 45%, в Италии в целом — 61%.