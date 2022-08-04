Москва, , 21:28 — REGNUM Охотиться за российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы поговорить, не лучшая идея, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 августа в своём телеграм-канале.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя заявление американской администрации о том, что глава Госдепа США Энтони Блинкен хочет обсудить с Лавровым ситуацию с осуждённой в РФ Бриттни Грайнер и что он попытается на мероприятии в Камбодже «поймать за пуговицу» главу МИД РФ, Захарова заявила:

«За галстук хватать не пробовали? Есть ещё брюки, в конце концов».

Она добавила, что пора уже, судя по таким заявлениям Госдепа, для дипломатов открыть спецкурс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Грайнер приговорена 4 августа к девяти годам колонии общего режима в России за контрабанду наркотиков. Американцы надеются обменять баскетболистку на российского гражданина.

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