В МИД РФ заявили Блинкену, что Лаврова не обязательно хватать за пуговицу
Москва, 4 августа, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Охотиться за российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы поговорить, не лучшая идея, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 августа в своём телеграм-канале.
Комментируя заявление американской администрации о том, что глава Госдепа США Энтони Блинкен хочет обсудить с Лавровым ситуацию с осуждённой в РФ Бриттни Грайнер и что он попытается на мероприятии в Камбодже «поймать за пуговицу» главу МИД РФ, Захарова заявила:
Она добавила, что пора уже, судя по таким заявлениям Госдепа, для дипломатов открыть спецкурс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Грайнер приговорена 4 августа к девяти годам колонии общего режима в России за контрабанду наркотиков. Американцы надеются обменять баскетболистку на российского гражданина.