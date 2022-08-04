Курган, , 21:15 — REGNUM Житель Сургута (Югра) подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении жительницы Кургана. Об этом сообщает управление СКР по Зауралью.

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Преступление было совершено ещё 30 июля. По данным следствия, 43-летний гражданин проследил за женщиной и затем напал на неё и скрылся.

На следующий день после совершения преступления подозреваемый улетел в Сургут, но в аэропорту прибытия его задержали. Теперь ему грозит до шести лет колонии.