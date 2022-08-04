Милан, Италия, , 21:11 — REGNUM Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони 4 августа опроверг предположения, что он рассчитывает после выборов занять пост спикера сената страны.

Сильвио Берлускони Bandhige.com

Политик отметил, что окончательные решения будут приниматься после выборов, но ему кажется, что он лично будет «полезнее» для Италии в Европарламенте, а не на каком-либо национальном посту.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%.