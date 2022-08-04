Екатеринбург, 4 августа, 2022, 21:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге рейсовый автобус №139 Седельниково — Екатеринбург столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии есть пострадавшие, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП случилось днём 4 августа на ул. Щербакова. По предварительным данным, водитель «Тойота Авенсис» не уступил автобусу дорогу. В результатее и произошло столкновение.

Внутри находились 29 пассажиров, в том числе шестеро несовершеннолетних. Четыре ребёнка получили травмы. По факту аварии началась доследственная проверка. Прокуратура Чкаловского района взяла её на контроль.