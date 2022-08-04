Лос-Анджелес, США, , 21:05 — REGNUM Продюсеры сиквела «Джокера» подтвердили, что Леди Гага примет участие в проекте фильма. Публикация была размещена 4 августа на официальной странице оригинальной картины.

Леди Гага Victoria's Secret

Администрация аккаунта разместила в посте тизерную анимацию, которая даёт понять, что певица исполнит в картине одну из ролей. Сообщения о том, что Леди Гага снимется в продолжении Джокера появились в июне 2022 года, но до сегодня авторы картины их не комментировали. Ожидается, что исполнительница сыграет Харли Квинн.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Warner Bros. назвала дату премьеры сиквела «Джокера», который получит название «Джокер: Folie A Deux». Премьера картины состоится 4 октября 2024 года. Хоакин Феникс вновь исполнит роль Джокера, а Тодд Филлипс выступит в качестве режиссёра.

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