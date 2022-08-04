Милан, Италия, 4 августа, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Партии правоконсервативной коалиции Италии подготовили общий предвыборный манифест, передают национальные СМИ 4 августа.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

В программе освещены подходы правых к основным социальным, экономическим, политическим аспектам жизни страны.

В первом же пункте сказано, что Италия «целиком и полностью является частью ЕС, НАТО и Запада».

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%.