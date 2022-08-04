Москва, 4 августа, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Сайт YouTube удалил канал Дмитрия Пучкова (Гоблина).

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Пучков

Как сообщил блогер, оказывается, проверка, проведённая YouTube, выявила «нарушения правил сообщества», которые якобы были допущены Гоблином.

«В связи с этим ваш канал был удалён», — рассказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня YouTube удалил резервный канал известных пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова.