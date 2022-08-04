Лос-Анджелес, США, 4 августа, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Киану Ривз исполнит главную роль в будущем сериале онлайн-кинотеатра Hulu «Дьявол в белом городе» (Devil in the White City). Об этом 4 августа сообщает портал Deadline.

(сс) Mark Dunne Киану Ривз

В основу шоу ляжет одноимённый роман писателя Эрика Ларсона. Сериал будет состоять из восьми эпизодов, его премьера состоится в 2024 году, а производство начнётся «не раньше» 2023-го.

Напомним, в январе 2022 года СМИ впервые сообщили о том, что Киану Ривз ведёт переговоры об участии в проекте. Отметим, что в качестве исполнительных продюсеров сериала выступают в том числе Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо. Ди Каприо купил права на экранизацию ещё в 2010 году, изначально он планировал выпустить её в формате полнометражного фильма, снимать который должен был Скорсезе.