Пыть-Ях, Югра, 4 августа 2022, 20:44 — REGNUM В Югре житель Нефтеюганска оштрафован за нарушение неприкосновенности частной жизни своей бывшей супруги. Об этом сообщает югорское управление СКР.
По данным следователей, 37-летний гражданин 3 ноября разместил в социальной сети на своей странице видеозаписи и снимки интимного характера с изображением женщины. А затем он пересылал видеоматериалы знакомым потерпевшей.
Мировой судья Пыть-Яхского судебного района оштрафовал гражданина на 200 тыс. рублей. Также его обязали возместить даме моральный вред в размере 150 тыс. рублей. Этот приговор уже вступил в законную силу.