Пыть-Ях, Югра, 4 августа, 2022, 20:44 — ИА Регнум. В Югре житель Нефтеюганска оштрафован за нарушение неприкосновенности частной жизни своей бывшей супруги. Об этом сообщает югорское управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следователей, 37-летний гражданин 3 ноября разместил в социальной сети на своей странице видеозаписи и снимки интимного характера с изображением женщины. А затем он пересылал видеоматериалы знакомым потерпевшей.

Мировой судья Пыть-Яхского судебного района оштрафовал гражданина на 200 тыс. рублей. Также его обязали возместить даме моральный вред в размере 150 тыс. рублей. Этот приговор уже вступил в законную силу.