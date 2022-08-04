Бухарест, 4 августа, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В период с 28 июля по 3 августа в крупнейшей воздушной гавани Румынии — бухарестском аэропорту Отопень им. Анри Коанда было задержано более 800 авиарейсов, пишет 4 августа со ссылкой на данные Бухарестской национальной компании аэропортов (CNAB) румынская газета Jurnalul.

TheeErin Задержка рейска

Это привело к временному коллапсу системы гражданских и грузовых авиационных перевозок. Согласно официальной информации, причиной сбоев стали проблемы в техническом обеспечении структуры.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении коренным образом реорганизовать систему гражданской авиации страны.