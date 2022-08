Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Компании Schell Games и Innersloth объявили о начале регистрации участников бета-тестирования версии игры Among Us для гарнитур виртуальной реальности. Об этом 4 августа сообщает портал Engadget.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Желающие поучаствовать в тестировании могут подать заявку на соответствующем сайте. VR-версия Among Us выйдет на устройствах Meta Quest 2, Steam VR, PlayStation VR, а также на PSVR2 после того, как гарнитура выйдет в продажу.

Напомним, Among Us — это многопользовательская игра в стиле «Мафии», она предлагает участникам выполнять различные задачи на одной из четырёх карт, при этом также выявляя предателя, который пытается убить других членов экипажа. Оригинальная Among Us выполнена в виде сверху, VR-версия предложит игровой процесс от первого лица.

Читайте ранее в этом сюжете: VR-версия игры Among Us получила трейлер с демонстрацией игрового процесса