Женева, Швейцария, , 20:34 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 972 954 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 2491 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 4 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже578 142 444 носителя вируса, подтверждено 6 405 080 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 939 703 выявленных инфицированных и 2159 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.