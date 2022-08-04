Киев, , 20:40 — REGNUM Об отходе украинских боевиков из города Авдеевка (ДНР) сообщил 4 августа на брифинге начальник главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов.

Поэтому и бегут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он заявил, что украинские боевики отступают со своих позиций в районе Семигорья под Артёмовском, а также из района шахты Бутовка возле Авдеевки.

Украинский командующий рассказал, что 30 июля ВСУ оставили позиции, поскольку работала российская авиация, а также ракеты и артиллерия. Войска ВС РФ вели наступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики утратили часть позиций в Артёмовске, Авдеевке и Соледаре под напором войск ВС РФ и НМ ДНР.

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