Городец, Нижегородская область, , 20:28 — REGNUM По факту массового отравления детей в лагере Городецкого района Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Об этом 4 августа сообщили в СУ СК по Нижегородкой области.

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По данным пресс-службы ведомства, «10 воспитанников обратились за медицинской помощью с признаками отравления».

«У детей началась рвота, заболел живот и резко подскочила температура. Родители считают, что дети могли отравится запеканкой, где было недоваренное или испорченное мясо. Сейчас следователи допрашивают работников лагеря, изымают необходимую документацию, назначаются экспертизы», — уточнили в СУ СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).