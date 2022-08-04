4 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Кинокритики поделились первыми отзывами о новом фильме во вселенной «Хищника».

Евгений Медведев, , 20:47 — REGNUM В Сети опубликовали первые отзывы на фильм «Добыча» — новую часть известной кинофраншизы «Хищник». Вопреки скепсису, картина Дэна Трахтенберга сумела завоевать симпатию критиков ещё до официальной премьеры.

Эмбер Мидфандер в фильме «Добыча» Цитата из к/ф «Добыча. реж. Дэн Трахтенберг. 2022. США

Действия «Добычи» развиваются в период Гражданской войны в США, а в центре сюжета оказывается героиня по имени Нару (Эмбер Мидфандер), которая является представительницей индейского племени и мечтает стать воином вопреки гендерным нормам. Именно она становится первым человеком, встречающим прибывшего на Землю Хищника, и впоследствии вступает с ним в бой.

Критики оценили «Добычу» на 69 баллов из 100 на популярном сайте-агрегаторе Metacritic. Оценка основана на 22 рецензиях, 19 из них — положительные, 2 — отрицательные, ещё одна получилась смешанной. Большинство экспертов хвалит проект, называя его лучшим фильмом франшизы со времен первого «Хищника» 1987 года.

«Трахтенберг снял один из лучших фильмов о монстрах за последние годы, доказав, что в любой франшизе ужасов есть жизнь, если придерживаться того, что делает центральное существо действительно впечатляющим», — The Wrap.

Эмбер Мидфандер в фильме «Добыча» Цитата из к/ф «Добыча». реж. Дэн Трахтенберг. 2022. США

«Это, безусловно, лучший фильм серии «Хищник» со времён оригинала. «Добыча» доказывает, что, вопреки всем ожиданиям, франшиза ещё жива, не говоря уже о потрясающей новой главной героине Эмбер Мидфандер», — Empire.

Некоторые критики высоко оценили сюжетную линию картины.

«Важно то, что последовательность действий представлена с максимальным мастерством», — The Hollywood Reporter.

Ряд критиков отметил креативный подход режиссёра, который помог «оживить» уже немолодую франшизу.

«Трахтенберг и компания собрали картинку монстра-взломщика, полную умных новых подходов к старому материалу», — Slashfilm.

Персонаж Хищник в фильме «Добыча» Цитата из к/ф «Добыча». реж. Дэн Трахтенберг. 2022. США

«Героиня из племени команчей обыграла своего могущественного противника хитростью, смелостью и яростью. Это крепкий научно-фантастический триллер, который привносит столь необходимый креатив в устаревшую франшизу», — Movie Web.

Часть экспертов осталась в восторге от актёрской игры Эмбер Мидфандер.

«В фильме полно фирменной для франшизы «Хищник» жестокости и напряженных моментов. Однако именно свирепое исполнение Эмбер Мидфандер оказывается самой сильной стороной проекта», — IGN Movies.

Эмбер Мидфандер в фильме «Добыча» Цитата из к/ф «Добыча». реж. Дэн Трахтенберг. 2022. США

Нашлись среди критиков и те, кто выразил недовольство новым триллером.

«Добыча» — скучное и никудышное переосмысление, а не реальная история происхождения «Хищника». Этот бессмысленный фильм ужасов неуклюже потворствует гендерной политике, затрагивая тему, что женщин недооценивают как охотников», — Culture Mix.

Напомним, мировая премьера «Добычи» состоится 5 августа 2022 года. Ожидается, что в некоторых странах фильм также получит театральный релиз.

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