Нижний Новгород, 4 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В мэрии Нижнего Новгорода есть один робот для обследования ливневок, однако у него «есть технические ограничения». Для их преодоления планируется закупить новую технику. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации 4 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM «Валли и его друзья»

По данным ведомства, «закупить нового робота поручил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе совещания, посвященного вопросу состояния ливневой канализации».

«В городе в настоящий момент есть робот, способный обследовать ливневки. Однако его технические характеристики имеют ряд ограничений. В частности, он работает от генератора, что не позволяет использовать его на крутых склонах. Кроме того, он не способен попасть в коллекторы с диаметром менее 500 миллиметров из-за своего размера».

Нижегородские СМИ уточнили, что второго робота планируется приобрести до конца этого года.

«Он позволит обследовать ливневки диаметром от 150 миллиметров. Робот будет работать от аккумулятора, что даст возможность использовать его на разных местностях. Кроме того, благодаря системе проталкивания он сам сможет справляться с небольшими засорами.

Также появление новой техники позволит увеличить количество обследуемых сетей. Пока в год есть возможность изучить на предмет засоров лишь 70 километров ливневок. При этом на балансе мэрии числится 395,6 километра ливневой канализации», — сообщили NewsNN.

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