Сургут, Югра, 4 августа, 2022, 20:24 — ИА Регнум. В Сургуте (Югра) утонули 34-летняя женщина и её 12-летняя дочь. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Трагедия произошла днём 4 августа в реке Чёрная. Девочка и её девятилетний брат купались и начали тонуть. Женщина пыталась спасти их, но погибла вместе с дочерью. Мальчика спасли очевидцы, а затем его доставили в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства гибели людей.