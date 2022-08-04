Брюссель, 4 августа, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Сепаратистское Косово должно незамедлительно применить положение Брюссельского соглашения о создании Сообщества сербских муниципалитетов. Об этом заявил 4 августа верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в письменном ответе на запрос депутатов Европейского парламента.

European Parliament Жозеп Боррель

«О создании Сообщества сербских муниципалитетов договорились обе стороны (Белград и Приштина — ИА REGNUM) в рамках Брюссельского соглашения от 2013 года. Соглашение ратифицировал парламент Косово, и Приштина должна незамедлительно выполнить свои юридические обязательства», — говорится в ответе европейского чиновника.

Боррель также напомнил обеим сторонам, что они должны приложить усилия для достижения «юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений», что является ключевым моментом на их европейском пути.

Напомним, что албанские сепаратисты в Косово до сих пор не выполнили положение Брюссельского соглашения, которым предусмотрено формирование Сообщества сербских муниципалитетов. Сепаратистские власти заявляют, что они не хотят создания «второй Республики Сербской» на территории Косово.