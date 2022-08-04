Белград, 4 августа, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Единственный путь к долгосрочному миру в Косово и Метохии ведет через создание Сообщества сербских муниципалитетов. Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович 4 августа.

Kim. gov. rs Петар Петкович

Петкович призвал премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти сказать публично, как долго косовские сербы будут ждать формирования Сообщества сербских муниципалитетов и что еще должно случиться, чтобы албанская сторона начала выполнять первые шесть пунктов Брюссельского соглашения, передает агентство «Танюг».

Петкович добавил, что «деэскалация ситуации на севере Косово и Метохии 1 августа произошла после того, как Курти отложил свои односторонние меры», касающиеся особого режима пересечения административной линии для лиц с личными документами, выданными Сербией. Поэтому Курти не должен обманывать себя тем, что применение «режима взаимности» по отношению к сербскому населению он просто перенёс на более позднюю дату, отметил Петкович.

Напомним, что формирование Сообщества сербских муниципалитетов предусмотрено первыми шестью пунктам Брюссельского соглашения, подписанного между Белградом и Приштиной в 2013 году.

Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что Приштина с 1 сентября начнет исполнять решение о непризнании сербских документов, удостоверяющих личность, и сербских автомобильных номеров, несмотря на возражения Белграда. Изначально албанские сепаратисты планировали начать применение новых правил с 1 августа, но из-за роста напряжения на севере края, населенного сербами, они решили перенести на 30 дней реализацию своего плана.