Нижний Новгород, , 20:21 — REGNUM В одном из супермаркетов Нижнего Новгорода недовольный поведением детей сотрудник охраны облил кипятком 13-летнего школьника, передают нижегородские СМИ сегодня, 4 августа.

Кипяток Znaikak.ru

По имеющейся информации, инцидент произошел в магазине в Автозаводском районе, куда двое подростков зашли, чтобы подкрепиться после купания на озере. Школьники купили лапшу быстрого приготовления и пытались заварить её, залив горячей водой из кофемашины.

Увидевший это охранник попытался отобрать у одного из подростков стакан, в результате чего вода пролилась на пол. Мальчик развернулся и пошел к выходу. А сотрудник охраны выхватил у второго ребёнка стакан с кипятком и плеснул его на спину уходящему подростку.

Отмечается, что никто из сотрудников магазина не вызвал медиков, а домой пострадавшего ребёнка отвезла одна из покупательниц.

Полиции о произошедшем инциденте сообщили из травмпункта, в котором у облитого кипятком подростка врачи диагностировали ожоги первой и второй степени. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.