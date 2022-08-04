4 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:51 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила с официальным заявлением по итогам своей противоречивой поездки на Тайвань, подчеркнув необходимость поддержки острова и одновременно сославшись на угрозы Китая в свой адрес.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Китай угрожал «серьезными последствиями» в случае поездки Пелоси на Тайвань во время ее турне по Азии, однако спикера палаты представителей и делегацию Конгресса это не остановило.

«К сожалению, Тайвань был лишен возможности участия в глобальных встречах, в том числе во встречах Всемирной организации здравоохранения, из-за возражений китайской Коммунистической партии. Хотя они могут помешать Тайваню направить своих лидеров на глобальные форумы, они не могут помешать мировым лидерам или кому-либо еще посетить Тайвань, чтобы выразить уважение его процветающей демократии, подчеркнуть его многочисленные успехи и подтвердить свою приверженность сотрудничеству», — указала Пелоси.

Она также объяснила, что ее визит «следует рассматривать как решительное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если администрация хотела сделать заявление по Тайваню, ей следовало послать туда Блинкена, а не Пелоси. Если они не хотели делать заявление, то почему Пелоси проводит свою собственную внешнюю политику в противовес администрации? Единственное, что я могу придумать для такого провокационного шага, это то, что она стремится каким-то образом отстранить от власти и Байдена, и Харрис, чтобы стать первой женщиной-президентом», — пишет jimbeaux5354.

Нэнси Пелоси Leader Nancy Pelosi

«ИЛИ она отвлекает внимание новостного цикла», — отвечает wontgowoke.

«Я полностью согласен с тем, что более важным вопросом является то, почему любой член Конгресса должен отправляться в финансируемые налогоплательщиками поездки по всему миру. Американский народ, похоже, не задумывается об этих многомиллионных поездках, требующих правительственных самолетов, автомобилей и охраны для членов Конгресса, которые несут незначительную ответственность за внешнюю политику. Наше правительство стало слишком большим, и миллионы и миллиарды долларов наших денег тратятся легкомысленно каждый день», — указывает MarkWinters.

«Да, но за это придется заплатить. Многие пострадают в результате ее визита. А она просто уйдет на пенсию», — осуждает stevesense.

«Да, АМЕРИКАНЦЫ могут поддерживать Тайвань, но она не является лидером Америки, президент Байден занимает эту позицию сейчас, его администрация в настоящее время на стороне Китая. Если ситуация изменится и Америка захочет послать официального представителя на Тайвань, генеральный секретарь должен сам разобраться с этим вопросом», — комментирует usarules637.

«Как насчет того, чтобы сначала остановить вторжение на нашу южную границу, прежде чем мы ввяжемся в еще одну войну, которую не сможем выиграть? Мы сделали Китай сверхдержавой, позволив им красть всё, что не прибито», — возмущается DMHunt.

«Нэнси Пелоси — самый высокопоставленный чиновник, когда-либо посещавший Тайвань, с тех пор как это сделал спикер-консерватор в 1997 году. Как мужественно с ее стороны проделать весь этот путь, чтобы обсудить опции на торговлю проводниками для своего пенсионного портфеля! Блестяще!» — восклицает landon796.

«Интересно, будут ли ее дети или внуки на фронте войны, которую она создает? Возможно, нам следует сначала отправить всех политиков на передовую. Это быстро изменит их мнение. Я и моя семья не будем участвовать ни в каких иностранных войнах, которые создают демократы. Мы готовы защитить только родину», — подчеркивает whateveryousay255.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что США и власти Тайваня стали виновниками конфликта и разрушителями мира в Тайваньском проливе.

По его словам, руководство Демократической прогрессивной партии, полагаясь на внешнюю поддержку, охотно взяло на себя роль пешки и усилило провокации в стремлении добиться независимости.

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