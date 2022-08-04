Бухарест, , 20:24 — REGNUM В течение ближайших нескольких месяцев в Румынии будет проведена масштабная реформа в сфере медицины. Об этом 4 августа со ссылкой на главу румынского министерства здравоохранения Александра Рафилу сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Габриэль Николет. Портрет медсестры из Красного Креста. 1914

По словам Рафилу, правительство намерено одобрить документ, предусматривающий повышение заработной платы представителям младшего и среднего медперсонала. Помимо прочего гарантируется увеличение страховых выплат и улучшение питания пациентов в больницах.

Напомним, ранее независимые эксперты констатировали коллапс работы румынского минздрава.

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