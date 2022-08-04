Бухарест, 4 августа 2022, 20:24 — REGNUM В течение ближайших нескольких месяцев в Румынии будет проведена масштабная реформа в сфере медицины. Об этом 4 августа со ссылкой на главу румынского министерства здравоохранения Александра Рафилу сообщает бухарестский информационный портал HotNews.
По словам Рафилу, правительство намерено одобрить документ, предусматривающий повышение заработной платы представителям младшего и среднего медперсонала. Помимо прочего гарантируется увеличение страховых выплат и улучшение питания пациентов в больницах.
Напомним, ранее независимые эксперты констатировали коллапс работы румынского минздрава.
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