Стокгольм, , 20:20 — REGNUM The Ascent от шведского разработчика Neon Giant получит новое дополнение под названием Cyber ​​Heist 18 августа 2022 года. Информация об этом появилась 4 августа на странице издателя Curve Digital в Twitter.

The Ascent Скриншот с YouTube

Дополнение расскажет о событиях после основного сюжета игры и будет доступно только тем, кто прошел основную кампанию. В игру добавят новые миссии, которые игрок сможет пройти как в одиночном, так и в кооперативном режимах.

Напомним, что The Ascent — это ролевая игра в жанре киберпанк, вышедшая 29 июля 2021 года. Проект доступен на Xbox One, Xbox Series S/X и PC.

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