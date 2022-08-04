Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Дополнение Children of the Worm для игры Back 4 Blood от американского разработчика Turtle Rock Studios выйдет 30 августа 2022 года. Анонс состоялся 4 августа на странице проекта в Twitter.

Back 4 Blood Скриншот с YouTube

Children of the Worm добавит в игру нового персонажа по имени Дэн, самопровозглашенного проповедника. А также восемь эксклюзивных обликов для персонажей, 12 обликов для оружия, новые виды вооружения, аксессуары и карты.

Напомним, что Back 4 Blood — это многопользовательская игра от первого лица в жанре шутер. Релиз проекта состоялся 8 октября 2021 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и PC.

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