Челябинск, , 20:17 — REGNUM В Челябинской области местная жительница отдана под суд за мошенничество в отношении участников долевого строительства жилья. Об этом сообщает 4 августа областное управление СКР.

Суд Scarincilawyer.com

По данным следствия, глава одной из фирм подписала инвестиционный договор с одним местным жителем о передаче ему жилья. Клиент выплатил более 2,7 млн рублей, но фирма не намеревалась исполнять договор.

Также в ходе следствия установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности гражданки на более 3 млн рублей. В результате принятых следователями мер ущерб частично возмещён.

Следователи утверждают, что собрали по делу достаточную доказательную базу. Уголовное дело ушло в суд.