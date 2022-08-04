Москва, 4 августа, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Инициатива власти Эстонии о запрете на выдачу россиянам виз в страны Европейского союза вряд ли будет поддержана странами ЕС. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 4 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Kurious Эстония

«Никак иначе, как полоумной, инициативу Эстонии назвать нельзя. И европейские страны эту идею вряд ли поддержат. Такой прецедент вряд ли будет. Европа не самоубийца и не пойдёт на такую мелкую провокацию, которая нужна Эстонии, чтобы потешить своё самолюбие», — уверен собеседник ИА REGNUM.

В интервью агентству Bloomberg глава МИД Эстонии предложил включить в следующий пакет санкций запрет на выдачу россиянам въездных виз в страны Европейского союза. При этом Таллин уже прекратил выдачу новых виз гражданам России, однако их поток в страну продолжается по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны.