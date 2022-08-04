Берлин, , 20:15 — REGNUM Немецко-австрийский издатель Koch Media объявил о полном ребрендинге. Информация об этом появилась 4 августа на сайте компании

Saints Row Скриншот с YouTube

«Наше новое имя дает нам возможность опираться на нашу богатую историю в качестве партнера-издателя и нашу выдающуюся, постоянно растущую сеть студий разработки мирового уровня и творческих людей», — говорится в обращении. Представитель студии также подчеркнул, что с новым названием Plaion появляется новый логотип, представляющий собой букву P в виде кнопки воспроизведения.

Напомним, что Koch Media была приобретена шведской холдингом Embracer Group в феврале 2018 года. Компания занималась изданием таких популярных проектов, как Metro Exodus, Saints Row и Dead by Daylight.

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