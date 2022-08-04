Бишкек, , 20:14 — REGNUM За семь месяцев 2022 года налоговая служба Киргизии собрала и перечислила в государственный бюджет 85 млрд 988,9 млн сомов (61 млрд 420 млн рублей) налогов и платежей.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом налоговики смогли перевыполнить план лишь на 1 млрд 349 млн сомов (964 млн рублей) или на 1,6%.

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По сравнению с аналогичным периодом 2021 года удалось собрать на 30 млрд 442 млн сомов (21 млрд 744 млн рублей) или на 54,8% больше.

В налоговом ведомстве отмечают, что добиться таких результатов удалось благодаря улучшению администрирования, анализу и мониторингу всех отраслей экономики, а также внедрению электронных счетов-фактур, онлайн-касс и системы «Сводный пост» для учета товаров в рамках Евразийского экономического союза.

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