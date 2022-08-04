Донецк, , 20:18 — REGNUM Об освобождении от украинских боевиков посёлка Пески (ДНР) сообщает 4 августа RT.

Как рассказал замполит одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР, бойцы дошли до окраины посёлка, отбив его у боевиков. Теперь «Пески наши полностью».

Солдаты ВС РФ Mil.ru

Представитель ДНР добавили, что было «жарковато», в Песках фиксировали прилёты, в том числе по позициям ВС РФ и НМ ДНР.

«Но наши действуют ребята, — сказал замполит. — Бои ещё ведутся, но мы уже на окраине Песок».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе спецоперации ВС РФ на Украине Пески освобождены от украинских боевиков на 70%.

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