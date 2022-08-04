Бишкек, , 20:13 — REGNUM Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» сегодня, 4 августа, совершил аварийную посадку в аэропорте столицы Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Манас».

Самолёт «Уральских авиалиний» Alex Beltyukov

Отмечается, что российский авиалайнер, летевший из Москвы в город Ош, вынужден был экстренно приземлиться в Бишкеке «по техническим причинам». По каким именно, не уточняется.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» разместила пассажиров аварийного рейса в гостинице. Когда им удастся добраться до южной столицы Киргизии, пока не известно.