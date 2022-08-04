Бишкек, 4 августа, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Киргизское правительство просит Арабский координационный совет выделить $60 млн (3 млрд 612 млн рублей) на решение проблемы нехватки школ и детских садов в Киргизии. Об этом сообщил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев по итогам встречи с арабскими инвесторами.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его словам, 245 общеобразовательных учреждений по всей республике находятся в аварийном состоянии, а ещё 126 школ переполнены, и вынуждены обучать детей в три смены.

Высокопоставленный чиновник отметил, что в стране не хватает дошкольных учебных заведений — лишь 22% детей в возрасте до семи лет посещают детские сады.

Также стало известно о том, что киргизские власти просят Арабский координационный совет предоставить $25 млн (1 млрд 505 млн рублей) Минздраву Киргизии. Об этом заявил и. о. министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

Глава медицинского ведомства пояснил, что из этих денег $20 млн (1 млрд 204 млн рублей) планируют потратить на строительство нового корпуса столичной клинической больницы, а остальные $5 млн (301 млн рублей) — на закупку мебели и оборудования для этого медучреждения.