Брянск, 4 августа 2022, 20:12 — REGNUM Украинские боевики выпустили ракету из установки «Точка-У» по селу Климово (Климовский район, Брянская область), написал 4 августа глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
Ракета была сбита ПВО ВС РФ, но её осколки «попали на объекты гражданской инфраструктуры». Несколько домов, а также здание школы получили повреждение. Также осколками задеты зерновой приёмник хлебопредприятия и автомобиль.
Ранеными занимаются врачи, а на месте случившегося работу ведут оперативные службы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля СКР возбудил очередное уголовное дело из-за обстрела украинскими боевиками села Ломаковка в Брянской области.
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