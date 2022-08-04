Бишкек, , 20:08 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии прокомментировало ситуацию, связанную с визитом на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что киргизские власти внимательно следит за развитием событий вокруг Тайваня и выражают надежду на скорейшее снижение напряжённости, достижение устойчивого мира и стабильности в Тайваньском проливе.

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«Киргизия подтверждает неизменность своей позиции по «тайваньскому вопросу» и поддержке политики «одного Китая», изложенные во всех основополагающих киргизско-китайских документах», — говорится в официальном заявлении МИД Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году власти Киргизии расторгли соглашение о сотрудничестве с правительством США, облегчавшее деятельность USAID и других американских фондов и организаций на территории республики.

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