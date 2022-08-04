Москва, 4 августа, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару, но снизился к евро на торгах в четверг, 4 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,35 рубля, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день вырос на 52 копейки к закрытию достиг 61,50 рубля.