Лондон, 4 августа, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Завтра, 5 августа, лондонский «Арсенал» в первом матче 1-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Кристал Пэлас». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

В последний раз «Арсенал» и «Кристал Пэлас» играли между собой 4 апреля 2022 года в матче 31 тура АПЛ 2021/22. Тот матч завершился крупной победой «орлов» со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Жан-Филипп Матета (16’ Йоаким Андерсен), Джордан Айю (24’ Йоаким Андерсен) и Уилфрид Заха (74’ пенальти).

По итогам прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 «Арсенал», одержав 22 победы, потерпев 13 поражений и набрав 69 очков, занял пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Кристал Пэлас» с 48 очками расположился семью позициями ниже.