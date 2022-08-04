Севилья, Испания, , 20:05 — REGNUM 29-летний фланговый атакующий защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии по футболу Алекс Теллес перешел в испанскую «Севилью» на правах аренды, рассчитанное до конца сезона 2022/23. Об этом 4 августа сообщили на официальном сайте клуба.

Сообщается, что в арендном соглашении не предусмотрена опция выкупа футболиста «Севильей». После завершения следующего сезона Теллес вернется в расположение «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Алекс Теллес сыграл в 21 туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился четырьмя результативными передачами и получил лишь одну желтую карточку.

За «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес выступает с 5 октября 2020 года после перехода из «Порту» за 15 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.