Турин, Италия, , 20:04 — REGNUM Туринский «Ювентус» согласовал с 29-летним фланговым нападающим франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Сербии Филипом Костичем условия личного контракта. Об этом 4 августа сообщило издание Football Italia.

Логотип Ювентуса

По информации источника, Филип Костич по контракту с «Ювентусом» будет получать около 3 миллионов евро в год. На данный момент туринский клуб договаривается с «Айнтрахтом» о сумме трансфера.

По итогам прошедшего сезона Филип Костич был признан лучшим игроком Лиги Европы УЕФА 2021/22. В 12 матчах еврокубка сербский нападающий набрал 8 (3+5) очков по системе гол+пас.

За «Айнтрахт» Филип Костич выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Гамбурга» за 6 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает вингера в 24 миллиона евро.