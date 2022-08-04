Москва, , 20:03 — REGNUM Состав московского футбольного клуба ЦСКА пополнил 27-летний бразильский фланговый атакующий защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоса. Арендное соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/23, включает также опцию выкупа футболиста. Об этом 4 августа сообщили на официальном сайте «армейцев».

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Соглашение Мойзеса с «Интернасьоналом» рассчитано еще на два года до конца декабря 2024 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского латераля в 1,6 миллиона евро.

В текущем сезоне бразильской Серии А 2022 Мойзес Барбоса принял участие в восьми турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек.

В матче четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 ЦСКА встретится с воронежским «Факелом». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».