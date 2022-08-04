Вашингтон, , 19:34 — REGNUM Компании Player First Games и Warner Bros. Games объявили о решении отложить начало первого сезона игры MultiVersus. Об этом 4 августа сообщает портал Comicbook.

Видеоигра MultiVersus Скриншот из трейлера

Ранее разработчики заявляли, что первый сезон игры, находящейся в стадии открытого бета-тестирования, начнётся 9 августа 2022 года. Сейчас они сообщили, что отложили его запуск на неопределённый срок. Кроме того, авторы игры также решили перенести дату появления в игре персонажа Морти из сериала «Рик и Морти».

«Мы хотим, чтобы все знали, что мы откладываем начало 1-го сезона и выпуск Морти на более поздний срок», — такую публикацию разместила администрация официальной страница проекта в соцсети. Разработчики отметили, что сообщат новые даты «как только смогут».

Для справки: MultiVersus — это игра в жанре файтинга (в таких играх упор сделан на рукопашные поединки), похожая на игру Super Smash Bros. от компании Nintendo. О том, что в MultiVersus появится Морти разработчики сообщили в мае 2022 года.

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